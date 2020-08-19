Лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии
- Reuters
«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал он в Twitter.
Переговоры проходят в закрытом режиме.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил события в Белоруссии с рядом европейских политиков. По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позднее Путин провёл беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и давления на Минск.