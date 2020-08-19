Лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии

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Лидеры стран Евросоюза начали экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
Лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии
  • Reuters

«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал он в Twitter.

Переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил события в Белоруссии с рядом европейских политиков. По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позднее Путин провёл беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и давления на Минск.

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