Лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза начали экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал он в Twitter.

Переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил события в Белоруссии с рядом европейских политиков. По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позднее Путин провёл беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и давления на Минск.