Два человека задержаны у Минского тракторного завода
- Reuters
По данным ведомства, участники несанкционированного мероприятия у проходной МТЗ мешали заводчанам пройти на работу.
Отмечается, что прибывшие сотрудники органов внутренних дел попросили собравшихся разойтись, однако отдельные граждане не прислушались к призывам.
«Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных начат административный процесс.