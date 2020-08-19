Два человека задержаны у Минского тракторного завода

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Два человека задержаны в ходе несогласованной акции у Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Два человека задержаны у Минского тракторного завода
  • Reuters

По данным ведомства, участники несанкционированного мероприятия у проходной МТЗ мешали заводчанам пройти на работу.

Отмечается, что прибывшие сотрудники органов внутренних дел попросили собравшихся разойтись, однако отдельные граждане не прислушались к призывам.

«Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных начат административный процесс.

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