Два человека задержаны у Минского тракторного завода

Два человека задержаны в ходе несогласованной акции у Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным ведомства, участники несанкционированного мероприятия у проходной МТЗ мешали заводчанам пройти на работу.

Отмечается, что прибывшие сотрудники органов внутренних дел попросили собравшихся разойтись, однако отдельные граждане не прислушались к призывам.

«Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных начат административный процесс.