Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

В интервью kp.ru Горбачёв выразил мнение, что белорусский лидер Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачёв.

Ранее бывший претендент на пост лидера Белоруссии Валерий Цепкало призвал назначить кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую переходным белорусским президентом и провести новые выборы главы государства через полгода.