Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии.
Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

В интервью kp.ru Горбачёв выразил мнение, что белорусский лидер Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачёв.

Ранее бывший претендент на пост лидера Белоруссии Валерий Цепкало призвал назначить кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую переходным белорусским президентом и провести новые выборы главы государства через полгода.

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