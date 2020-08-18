В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

Митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилёве и Гомеле.

Участники принесли на акции государственные флаги, скандировали «За Батьку!»

Официальных данных МВД о численности мероприятий пока не поступало. По оценкам Tut.by, в Могилёве было около 6—7 тыс. митингующих.

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли две масштабные акции. В центре города собрались сторонники Лукашенко. Глава государства вышел к ним и выступил с речью.

Позже несогласные с его победой на выборах провели свою акцию в белорусской столице и ряде других городов страны.

Подробнее — в материале RT.