МВД сообщило о смерти участника протестов в Минске после наезда машины

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Участник массовых мероприятий в Минске скончался 16 августа после того, как его сбил автомобиль. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
МВД сообщило о смерти участника протестов в Минске после наезда машины
  • Reuters

«В результате наезда на Партизанском проспекте в Минске скончался пешеход», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, инцидент произошёл 16 августа в 03:20 на Партизанском проспекте, когда водитель Renault наехал на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части.

«От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП… Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни», — добавили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что перед наездом один из водителей заметил, что молодой человек находится на проезжей части, и предупредил его «об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар», но «пешеход оставил его слова без внимания».

В настоящее время организована проверка.

Ранее в Минздраве Белоруссии подтвердили смерть двух участников акций протеста в стране.

По данным ведомства, в больницах находятся 158 человек, которые были госпитализированы после протестов.

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