Украина прекратит действие ещё одного соглашения с Россией
- Pixabay
«Сегодня на внеочередном заседании кабинета министров Украины было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством России о взаимном учреждении торговых представительств», — написала она.
Она отметила, что соглашение утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.
Ранее Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также договора о создании Совета по культурному сотрудничеству стран — членов Содружества Независимых Государств.