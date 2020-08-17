Украина прекратит действие ещё одного соглашения с Россией

Правительство Украины приняло решение о прекращении Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств с Россией. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в своём Facebook.

«Сегодня на внеочередном заседании кабинета министров Украины было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством России о взаимном учреждении торговых представительств», — написала она.

Она отметила, что соглашение утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Ранее Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также договора о создании Совета по культурному сотрудничеству стран — членов Содружества Независимых Государств.