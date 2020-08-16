В Бресте мэр вышел к митингующим

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В Бресте к митингующим горожанам вышел мэр города Александр Рогачук и выслушал требования собравшихся.
В Бресте мэр вышел к митингующим
  • © Брестский городской исполнительный комитет

«Собравшиеся потребовали выпустить всех задержанных 9-11 августа и привлечь к ответственности правоохранителей, отличившихся особой жестокостью», — сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что мэр заверил, что все услышал, и сделает то, что в рамках его компетенции.

В городах Белоруссии в воскресенье, 16 августа, проходят многотысячные акции протеста против действующей власти.

Также в Минске прошёл митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.

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