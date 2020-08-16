В Бресте мэр вышел к митингующим
- © Брестский городской исполнительный комитет
«Собравшиеся потребовали выпустить всех задержанных 9-11 августа и привлечь к ответственности правоохранителей, отличившихся особой жестокостью», — сообщает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что мэр заверил, что все услышал, и сделает то, что в рамках его компетенции.
В городах Белоруссии в воскресенье, 16 августа, проходят многотысячные акции протеста против действующей власти.
Также в Минске прошёл митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.