В Бресте мэр вышел к митингующим

В Бресте к митингующим горожанам вышел мэр города Александр Рогачук и выслушал требования собравшихся.

«Собравшиеся потребовали выпустить всех задержанных 9-11 августа и привлечь к ответственности правоохранителей, отличившихся особой жестокостью», — сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что мэр заверил, что все услышал, и сделает то, что в рамках его компетенции.

В городах Белоруссии в воскресенье, 16 августа, проходят многотысячные акции протеста против действующей власти.

Также в Минске прошёл митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.



