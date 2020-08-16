В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

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Бывший председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что умер её сын, внук первого президента страны Нурсултана Назарбаева, Айсултан.
В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева
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Об этом говорится в сообщении в аккаунте фонда Назарбаева в Facebook.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжёлый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — приводятся слова Дариги Назарбаевой.

Ранее СМИ сообщили, что Айсултан Назарбаев не дожил десять дней до своего 30-летия. По их данным, он умер от остановки сердца.

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