Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах

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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом сообщает TUT.by.

«Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — сказал Караев.

Тарайковский погиб в первый день массовых протестов и ночных столкновений в Минске. МВД Белоруссии после этого заявило, что у него в руках сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Позднее было опубликовано видео, на котором видно, что у мужчины не было в руках взрывного устройства.

Накануне в Минске прошла акция памяти погибшего.

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