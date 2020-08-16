Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
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- РИА Новости
Об этом сообщает TUT.by.
«Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — сказал Караев.
Тарайковский погиб в первый день массовых протестов и ночных столкновений в Минске. МВД Белоруссии после этого заявило, что у него в руках сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Позднее было опубликовано видео, на котором видно, что у мужчины не было в руках взрывного устройства.
Накануне в Минске прошла акция памяти погибшего.