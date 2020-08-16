Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».

Об этом сообщает TUT.by.

«Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — сказал Караев.

Тарайковский погиб в первый день массовых протестов и ночных столкновений в Минске. МВД Белоруссии после этого заявило, что у него в руках сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Позднее было опубликовано видео, на котором видно, что у мужчины не было в руках взрывного устройства.

Накануне в Минске прошла акция памяти погибшего.