Синод БПЦ призвал граждан прекратить противостояние в Белоруссии

Короткая ссылка
Синод Белорусской православной церкви призвал белорусский народ прекратить противостояние в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте БПЦ.
Синод БПЦ призвал граждан прекратить противостояние в Белоруссии
  • Reuters

«Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведём страну до необратимых разрушительных последствий», — заявили в церкви.

В сообщении говорится, что БПЦ «категорически осуждает насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство».

В церкви призвали всех белорусов «остановиться и прекратить противостояние».

Также в БПЦ надеются, что белорусские власти «остановят насилие, услышат голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предадут законному суду и осуждению».

Ранее сообщалось, что в Минске проходит митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также ожидается демонстрация несогласных с организацией и итогами президентских выборов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить