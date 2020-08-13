Задержан посол Азербайджана в Сербии
- РИА Новости
В заявлении ведомства утверждается, что в отношении ряда должностных лиц МИД Азербайджана возбуждены уголовные дела за «превышение полномочий и нанесение значительного ущерба охраняемым законом интересам государства».
«В ходе финансовых проверок посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов вызвал обоснованные подозрения, что значительная сумма бюджетных средств использовалась не по назначению и были допущены другие нарушения», — отметили там.
Как уточняется, дипломат задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия.
Уголовное дело находится на стадии расследования.