В Минске машина сбила сотрудника ГАИ

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В районе гостиницы «Юбилейная» в Минске сбили сотрудника ГАИ, он жив. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу милиции.
В Минске машина сбила сотрудника ГАИ
  • Reuters

«Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудник ГАИ госпитализирован, реанимационные мероприятия не понадобились, он будет жить.

Агентство уточняет, что ранее в соцсетях появилась информация, что в сотрудника ГАИ стреляли и ему понадобилась реанимация.

Ранее в МВД Белоруссии заявляли, что с 11 на 12 августа в стране наблюдались очаговые сборы граждан в 25 населённых пунктах, задержали более 1 тыс. человек. 

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