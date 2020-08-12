МЧС Абхазии ведёт поиск пропавшей в реке россиянки

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МЧС Абхазии ведёт поиск пропавшей россиянки в реке Бзыбь в Гагрском районе.
МЧС Абхазии ведёт поиск пропавшей в реке россиянки
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«Сотрудники МЧС ведут поиски в реке Бзыбь жительницы Санкт-Петербурга», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства республики.

Уточняется, что девушка каталась с молодым человеком на квадроцикле. Молодой человек не справился с управлением, из-за чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Находившийся за рулём мужчина получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь.

Ранее сообщалось, что в Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы.

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