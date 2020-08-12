Макей заявил главе МИД Латвии о попытках внешнего вмешательства

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

«Коллега Макея был детально проинформирован о складывающейся в Беларуси обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране. Ринкевич в свою очередь изложил видение латвийской стороны на происходящие процессы», — приводит РИА Новости сообщение МИД Белоруссии.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития отношений Белоруссия — ЕС.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.