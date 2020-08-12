В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой
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«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — цитирует агентство сообщение.
Ранее появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подростков с дымовыми шашками и петардами, которые они хотели применить против полицейских.