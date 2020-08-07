Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения
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Об этом говорится на сайте главы Украины.
«Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар», — указывается в сообщении.
Как отметил глава офиса Андрей Ермак, «этот список уже передан российской стороне».
Ранее сообщалось, что украинская сторона передала списки людей для обмена самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам и ждёт ответа от них.