На Украине зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 1453, скончались ещё 33 человека. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.
На Украине зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
  • Reuters

По состоянию на 7 августа, в стране выявлен 78 261 случай COVID-19, скончались в общей сложности 1852 человека.

Всего выздоровели 43 055 человек, в том числе 531 за минувшие сутки.

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