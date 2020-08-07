На Украине зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 1453, скончались ещё 33 человека. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Reuters

По состоянию на 7 августа, в стране выявлен 78 261 случай COVID-19, скончались в общей сложности 1852 человека. Всего выздоровели 43 055 человек, в том числе 531 за минувшие сутки.