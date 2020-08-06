Лукашенко рассказал о полученной от Мадлен Олбрайт «кликухе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт нарекла его «последним диктатором Европы».

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале украинского журналиста.

«Последним диктатором Европы меня называли очень давно, и кликуху эту дала мне Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США. Наверное, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада. Сейчас они поняли, что какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок, и стабильность, которые существуют в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что его прозвище Батька стало своеобразным брендом.

«Оно мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко», — сказал президент.

Он отметил, что это прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко.

В 2015 году Лукашенко в интервью изданию Bloomberg назвал Соединённые Штаты единственным диктатором в мире.