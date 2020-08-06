Лукашенко назвал младшего сына оппозиционно настроенным человеком
- Reuters
«Ну да, я это уже чувствую, потому что он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперёк. Он на «вы» с этими всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он, несмотря на то, что ещё молодой, разбирается во всём. Ему лапшу на уши не повесишь», — заявил Лукашенко.
Он заявил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт боится разговаривать с Николаем Лукашенко по телефону.
«Коля — это кремень. Это как отец. А старший и средний (братья) — они очень мягкие, порядочные очень люди», — отметил он.
Ранее Лукашенко заявил, что его сыновья не хотят быть президентами.