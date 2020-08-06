Лукашенко назвал младшего сына оппозиционно настроенным человеком

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что его младший сын Николай — оппозиционно настроенный человек.
Лукашенко назвал младшего сына оппозиционно настроенным человеком
  • Reuters

«Ну да, я это уже чувствую, потому что он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперёк. Он на «вы» с этими всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он, несмотря на то, что ещё молодой, разбирается во всём. Ему лапшу на уши не повесишь», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт боится разговаривать с Николаем Лукашенко по телефону.

«Коля — это кремень. Это как отец. А старший и средний (братья) — они очень мягкие, порядочные очень люди», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что его сыновья не хотят быть президентами.

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