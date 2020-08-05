Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске перед выборами

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Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что происходит в Минске за несколько дней до выборов президента Белоруссии.
Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске перед выборами
  • Reuters

«Я нахожусь сейчас на площади, которую многие из вас видели на разных видео. Сейчас здесь проходит митинг — даже не митинг, а концерт, который отменил завтрашний большой митинг самой вот этой вот оппозиционной тройки: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Цепкало. Так вот, здесь проходит праздник военных железнодорожников, которых уже упразднили лет шесть назад», — сказал он.

По словам журналиста, выборов он «не почувствовал». 

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.

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