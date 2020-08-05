Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске перед выборами
- Reuters
Корреспондент RT Константин Придыбайло сейчас в Минске. В стриме он рассказал, что сейчас происходит в Белоруссииhttps://t.co/Ra5hANZXiqpic.twitter.com/OmPOodCzmK— RT на русском (@RT_russian) August 5, 2020
«Я нахожусь сейчас на площади, которую многие из вас видели на разных видео. Сейчас здесь проходит митинг — даже не митинг, а концерт, который отменил завтрашний большой митинг самой вот этой вот оппозиционной тройки: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Цепкало. Так вот, здесь проходит праздник военных железнодорожников, которых уже упразднили лет шесть назад», — сказал он.
По словам журналиста, выборов он «не почувствовал».
Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.