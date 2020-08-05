Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».

«Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в «зелёную зону» без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13—14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал он в своём Facebook.

Он признал, что открытие границ Черногории для россиян было «вопросом времени и экономической целесообразности».

При этом, по его словам, Украина, таким образом, находится в дискриминационных условиях.

«Деньги не пахнут — это древняя аксиома, но вопросы и к элементарному уважению», — заключил Шматов.

4 августа Национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение включить Россию в зелёный список, предполагающий возможность въезжать в страну без дополнительных условий.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с Черногорией.