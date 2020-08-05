Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
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«Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в «зелёную зону» без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13—14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал он в своём Facebook.
Он признал, что открытие границ Черногории для россиян было «вопросом времени и экономической целесообразности».
При этом, по его словам, Украина, таким образом, находится в дискриминационных условиях.
«Деньги не пахнут — это древняя аксиома, но вопросы и к элементарному уважению», — заключил Шматов.
4 августа Национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение включить Россию в зелёный список, предполагающий возможность въезжать в страну без дополнительных условий.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с Черногорией.