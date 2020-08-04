В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 26 550

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 26 550.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 4 августа 2020 года 10:00 (08:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 26 550», — говорится в сообщении.

Всего 17 262 человека выздоровели, 161 пациент с коронавирусом скончался.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана до 15 августа продлили действие карантинных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.