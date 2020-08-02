В Минске назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Эйсмонт отметила, что «никаких переносов нет».
По её словам, 3 августа обе палаты белорусского парламента откроют сессии, в ходе которых депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы и рассмотрят текущую повестку дня.
«А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и национальному собранию обратится глава государства», — заявила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту.