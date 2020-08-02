Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
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Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.

По данным СМИ, Кравчук заявил, что «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях».

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (нынешнему и бывшим лидерам Украины. — RT) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» — отметила Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

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