ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов
- Reuters
«Они доставлены в РУВД Заводского района для установления личности. После этого их отпустят», — сообщила она, отметив, что официально журналистов не задерживали.
Позже Ганусевич уточнила, что всех журналистов отпустили.
Как заявил замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, возле здания КГБ в Минске были задержаны, по предварительным данным, девять журналистов, в том числе корреспонденты портала tut.by и ТАСС.
15 июля в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.