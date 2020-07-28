ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов

Возле здания КГБ в Минске были задержаны ряд журналистов, их отпустили из отделения милиции после уточнения личности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

«Они доставлены в РУВД Заводского района для установления личности. После этого их отпустят», — сообщила она, отметив, что официально журналистов не задерживали.

Позже Ганусевич уточнила, что всех журналистов отпустили.

Как заявил замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, возле здания КГБ в Минске были задержаны, по предварительным данным, девять журналистов, в том числе корреспонденты портала tut.by и ТАСС.

15 июля в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.