ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов

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Возле здания КГБ в Минске были задержаны ряд журналистов, их отпустили из отделения милиции после уточнения личности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.
ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов
  • Reuters

«Они доставлены в РУВД Заводского района для установления личности. После этого их отпустят», — сообщила она, отметив, что официально журналистов не задерживали. 

Позже Ганусевич уточнила, что всех журналистов отпустили.

Как заявил замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, возле здания КГБ в Минске были задержаны, по предварительным данным, девять журналистов, в том числе корреспонденты портала tut.by и ТАСС.

15 июля в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.

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