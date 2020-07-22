Генсек ООН поговорил с лидерами Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы призвать их к деэскалации ситуации на границе двух стран.

«Генсек ООН провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В обеих беседах Генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана», — приводит ТАСС слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш «повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана Варданом Тоганяном и Поладом Бюль-Бюлем-оглы стабилизацию ситуации на границе двух стран.