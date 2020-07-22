Генсек ООН поговорил с лидерами Азербайджана и Армении
- Reuters
«Генсек ООН провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В обеих беседах Генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана», — приводит ТАСС слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Отмечается, что Гутерреш «повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам».
Накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана Варданом Тоганяном и Поладом Бюль-Бюлем-оглы стабилизацию ситуации на границе двух стран.