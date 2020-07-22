В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 521

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 521.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 22 июля в Белоруссии выздоровел и выписан 59 061 пациент, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 209 400 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.