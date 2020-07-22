В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 521
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 22 июля в Белоруссии выздоровел и выписан 59 061 пациент, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 209 400 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.