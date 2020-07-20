МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
  • РИА Новости

Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.

Дипломаты подчеркнули, что считают недопустимыми поездки российских чиновников на полуостров без согласования с Киевом.

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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