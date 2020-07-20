Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера

Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.

Как сообщили в российском ведомстве, первый замминистра Александр Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльёр Ганиев подняли вопросы сотрудничества двух стран в «области лётной годности».

«Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — добавили в Минтрансе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.