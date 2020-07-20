В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 213
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 20 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 199 317 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.