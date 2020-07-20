В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

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Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений
  • РИА Новости

По его словам, внутриукраинский конфликт находится в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряжённая.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несёт Украина по Минским соглашениям», — сказал Песков журналистам.

На вопрос о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину, представитель Кремля ответил, что это делать «совершенно необязательно». Он подчеркнул, что «главное — прекратить войну».

Зеленский в 2018 году рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. 19 июля чеченский лидер потребовал от украинского президента подтвердить свои принесённые ранее извинения.

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