Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал действующие власти страны уйти в отставку, чтобы «сохранить страну».

Заявление Рабиновича опубликовано на сайте политической силы.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — сказал он.

Рабинович также заявил, что представители власти на Украине «даже не скрывают, что пришли «одноразово».

Он добавил, что в октябре на Украине состоятся местные выборы и «вакханалия закончится».

Ранее депутат Рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что год работы новой власти на Украине — это год обмана избирателей.