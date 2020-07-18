Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины
- Reuters
Заявление Рабиновича опубликовано на сайте политической силы.
«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — сказал он.
Рабинович также заявил, что представители власти на Украине «даже не скрывают, что пришли «одноразово».
Он добавил, что в октябре на Украине состоятся местные выборы и «вакханалия закончится».
Ранее депутат Рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что год работы новой власти на Украине — это год обмана избирателей.