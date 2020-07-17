Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе остаётся много проблем.

Об этом он заявил в Минске во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Что там греха таить? Очень много проблем в ЕАЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чём договаривались. Не то что уже замысел, у нас ещё барьеров достаточно», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что «вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное».

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует провести 17 июля заседание Евразийского межправительственного совета в Минске в очном формате.