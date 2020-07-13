В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 65 тысяч

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 65 114.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 13 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 55 492 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 141 580 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.