В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 64 932

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 64 932.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 12 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 55 380 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 134 653 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.