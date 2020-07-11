Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.

По словам политика, обеспокоенность вызывает ситуация, «сложившаяся с ввозом на Украину научной литературы».

«Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остаётся главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания», — приводит его слова пресс-служба.

Медведчук отметил, что, согласно заявлениям представителей издательских кругов, с конца прошлого года прекращена выдача лицензий на ввоз книг из Российской Федерации.

«Таким образом, заблокировано поступление на Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издаётся вследствие кризиса научно-образовательной сферы», — подчеркнул он.

Медведчук призвал незамедлительно «деблокировать ввоз на Украину книжной продукции», в первую очередь научной литературы.

В сентябре 2019 года в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины заявили, что украинская сторона не позволила ввезти из России с начала года почти 2 тыс. книг.