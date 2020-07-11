В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 64 767

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 64 767.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 3 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтверждён COVID-19.

Всего проведено 1 123 158 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.