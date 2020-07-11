В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 64 767
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 3 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтверждён COVID-19.
Всего проведено 1 123 158 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.