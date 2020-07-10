Глава ЦИК Белоруссии прокомментировала президентскую кампанию
- РИА Новости
В беседе с РИА Новости она отметила, что кампания действительно самая сложная.
«Буквально с первых её дней были предприняты попытки по дезорганизации деятельности Центральной комиссии», — заявила Ермошина.
Вместе с тем, считает она, ситуация будет меняться.
Ермошина также сказала, что ЦИК сохраняет планы провести заседание по регистрации кандидатов 14 июля.
«У нас и выхода другого нет, это же последний возможный день», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что Центризбирком Белоруссии получил документы на регистрацию кандидатом в президенты действующего лидера страны Александра Лукашенко.