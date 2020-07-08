Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске

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Певца Дмитрия Колдуна поместили в больницу в Минске с признаками «выраженной интоксикации неясного генеза».
Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Об этом информирует Министерство здравоохранения Белоруссии.

«В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным Минздрава, 7 июля у певца поднялась температура и он решил сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Тест показал отрицательные результат. Также врачи исключили наличие у Колдуна пневмонии.

Его состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что певца планируют выписать, он продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск справился с коронавирусом.

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