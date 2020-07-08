Минздрав Украины: девять областей не готовы к ослаблению карантина

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В Минздраве Украины сообщили, что девять областей не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.
Минздрав Украины: девять областей не готовы к ослаблению карантина
  • Reuters

Как отмечает УНИАН, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.

Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Ранее сообщалось, что на Украине число больных коронавирусом превысило 50 тысяч.

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