Минздрав Украины: девять областей не готовы к ослаблению карантина
- Reuters
Как отмечает УНИАН, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.
Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Ранее сообщалось, что на Украине число больных коронавирусом превысило 50 тысяч.