Минздрав Украины: девять областей не готовы к ослаблению карантина

В Минздраве Украины сообщили, что девять областей не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Reuters

Как отмечает УНИАН, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области. Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Ранее сообщалось, что на Украине число больных коронавирусом превысило 50 тысяч.



