В Армении намерены продлить режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом

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Власти Армении намерены продлить режим ЧП, введённый из-за ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Армении намерены продлить режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Мы попытаемся усовершенствовать законодательство режима чрезвычайной ситуации так, чтобы в условиях отмены режима ЧП у нас были механизмы для ведения определённой противоэпидемиологической политики», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

По его словам, власти попытаются прийти к определённым сбалансированным решениям, однако всё идёт к тому, что режим ЧП как минимум один раз будет продлён.

«Нынешний темп показывает, что мы не можем поступить по-другому», — подчеркнул он.

Режим ЧП был введён в Армении 16 марта, его трижды продлевали.

Ранее в Армению отправилась группа российских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В стране зафиксировано почти 29 тыс. случаев заболевания.

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