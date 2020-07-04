В Баку произошло возгорание на фабрике по производству краски

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В Баку произошло возгорание на фабрике по производству краски. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.
В Баку произошло возгорание на фабрике по производству краски
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски «Собсан» на территории Бинагадинского района в Баку», — рассказали в ведомстве.

В феврале сообщалось, что в столице Азербайджана спасатели потушили возгорание в торговом центре «Садарак».

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