В Совфеде прокомментировали сожжение российского флага в Киеве
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«Это характеризует нынешнее состояние украинской политической верхушки», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, на Украине продолжаются постоянные антироссийские выпады, в основном со стороны националистических сил.
Ранее РИА Новости сообщало, что неизвестный сжёг флаг России у здания российского посольства, где проходит голосование по поправкам к Конституции.
«Сжёг и ушёл. Его не задержали», — заявили в пресс-службе дипмиссии.
У здания также был проведён небольшой пикет, на котором звучали антироссийские высказывания.