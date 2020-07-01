В Совфеде прокомментировали сожжение российского флага в Киеве

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Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал сожжение российского флага в Киеве.
В Совфеде прокомментировали сожжение российского флага в Киеве
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Это характеризует нынешнее состояние украинской политической верхушки», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, на Украине продолжаются постоянные антироссийские выпады, в основном со стороны националистических сил.

Ранее РИА Новости сообщало, что неизвестный сжёг флаг России у здания российского посольства, где проходит голосование по поправкам к Конституции.

«Сжёг и ушёл. Его не задержали», — заявили в пресс-службе дипмиссии.

У здания также был проведён небольшой пикет, на котором звучали антироссийские высказывания.

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