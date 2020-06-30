В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.

«С командой (экс-президента Украины Петра. — RT) Порошенко было всё понятно, а сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании... Все представители нынешней власти приходят на месяц—два, поэтому им плевать, что будет после них», — цитирует его слова в эфире телеканала «112 Украина» пресс-служба партии.

Рабинович напомнил, что на прошлогодних президентских выборах Зеленского поддержали три четверти украинцев, однако большинство из них уже разочарованы действиями власти.

«Трагедия Украины заключается в том, что президент 73% украинцев, начинает заигрывать с 20% тех, которые за него не голосовали только потому, что он не знает, что делать с государством», — отметил депутат.

Он также напомнил о своих словах год назад относительно перспектив Зеленского на посту главы государства.

«Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой»... И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — заключил он.

В конце мая kp.ru передавал, что исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский назвал Зеленского обаятельным актёром, но не политиком.