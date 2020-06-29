Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое

Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. пневмоний в неделю», — цитирует главу Минздрава телеканал «112 Украина».

По его словам, основная часть — осложнения от коронавируса.

Степанов напомнил, что в апреле министерство включило больных пневмонией в список для обязательного тестирования на COVID-19.

28 июня на Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусной инфекцией за сутки.