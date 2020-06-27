Зеленский оценил уровень антисемитизма на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский во время посещения синагоги Хабад в Херсоне, которую пытались поджечь в апреле, оценил уровень антисемитизма в стране.

По словам главы государства, раскрытие подобных преступлений оценят на международном уровне.

«Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: на Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки — мы их предотвращаем», — сказал Зеленский.

В январе послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

В итоге 13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».