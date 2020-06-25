Зеленский на заседании нового комитета заявил, что «идёт в разведку»

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл заседание нового комитета по вопросам разведки, в ходе которого сказал, что «идёт в разведку». Об этом заявили в пресс-службе президента.

©president.gov.ua