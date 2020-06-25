Зеленский на заседании нового комитета заявил, что «идёт в разведку»
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Как отмечается, Зеленский провёл заседание комитета по вопросам разведки, который был образован 17 июня президентским указом.
Перед комитетом, говорится в сообщении, поставлены задачи, определены главные направления работы, «пути усиления разведывательных возможностей государства» в условиях противодействия гибридным угрозам.
В ходе заседания стороны отметили важную роль комитета для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины.
«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», — подчеркнул Зеленский.
В начале июня Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины.