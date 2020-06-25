Более трети жителей Минска имеют проблемы с нехваткой чистой воды

Заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Дорохович заявил, что почти 800 тыс. жителей двухмиллионного Минска столкнулись с проблемой отсутствия дома чистой питьевой воды.

Как сообщает ТАСС, Дорохович отметил, что экстренная ситуация коснулась 2,2 тыс. многоквартирных домов во Фрунзенском и в Московском районах Минска. В общей сложности в них проживают 770 тыс. человек.

Премьер-министр страны Роман Головченко поручил оперативно решить проблему, перебросив в Минск из других регионов страны спецтранспорт для подвоза чистой воды.

Директор Минскводоканала Олег Аврутин не смог уточнить, когда удастся устранить проблему.

Ранее жители ряда районов Минска стали жаловаться, что из кранов течёт неприятная по вкусу и запаху вода.