Более трети жителей Минска имеют проблемы с нехваткой чистой воды

Короткая ссылка
Заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Дорохович заявил, что почти 800 тыс. жителей двухмиллионного Минска столкнулись с проблемой отсутствия дома чистой питьевой воды.
Более трети жителей Минска имеют проблемы с нехваткой чистой воды
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Дорохович отметил, что экстренная ситуация коснулась 2,2 тыс. многоквартирных домов во Фрунзенском и в Московском районах Минска. В общей сложности в них проживают 770 тыс. человек.

Премьер-министр страны Роман Головченко поручил оперативно решить проблему, перебросив в Минск из других регионов страны спецтранспорт для подвоза чистой воды.

Директор Минскводоканала Олег Аврутин не смог уточнить, когда удастся устранить проблему. 

Ранее жители ряда районов Минска стали жаловаться, что из кранов течёт неприятная по вкусу и запаху вода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить