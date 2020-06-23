Москалькова рассказала о дискриминации русскоязычных в Прибалтике
- РИА Новости
«Во время пандемии мы столкнулись ещё с одним просто беспрецедентным случаем дискриминации людей, которые относятся к числу меньшинств, когда дистанционное обучение в Прибалтике шло только на основном языке государства, в Латвии — только на латышском, и 35% населения не могли по дистанционной связи получить информацию о пандемии», — приводит ТАСС слова Москальковой.
Кроме того, она отметила, что школьники не могли получать знания на занятиях, потому что они проводились на языке, который они «не изучали или изучали только в бытовом плане».
Ранее Москалькова предложила создать специальную конвенцию по правам человека в период пандемии.
Подробнее — в интервью RT.