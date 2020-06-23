Цепкало объяснил решение баллотироваться в президенты Белоруссии

Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало прокомментировал своё решение баллотироваться.

«Я принял решение идти в эту кампанию самостоятельно, основываясь на моём анализе ситуации в Белоруссии, а также на основе своего жизненного опыта и знаний о том, как изменить нашу страну, которую я хочу видеть свободной и богатой», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, решение баллотироваться не было спонтанным.

Как считает Цепкало, стране необходимы перемены.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не менее 100 тыс. подписей. Выборы должны состояться 9 августа.